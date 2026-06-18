Водонапорную башню на острове Русском в Балтийске признали объектом культурного наследия

Водонапорную башню в Балтийске на острове Русском официально включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) в качестве памятника регионального значения. Соответствующий приказ подписала Служба государственной охраны ОКН Калининградской области.
Речь идет о водонапорной башне, расположенной на острове Русском на территории 33-го судоремонтного завода в Балтийске. Одновременно власти утвердили предмет охраны объекта, границы его территории и режим использования. Ранее башня находилась в перечне выявленных объектов культурного наследия.
Согласно документу, под государственную охрану попали местоположение и объемно-пространственная композиция башни, построенной в 1905 году для нужд железнодорожной инфраструктуры Пиллау (ныне Балтийск — прим. «Нового Калининграда»). Предметом охраны также стали шестиярусный восьмигранный кирпичный объем с цилиндрическим резервуаром, венчающий карниз, аркатурный фриз, декоративная кирпичная кладка, исторические оконные и дверные проемы, а также примыкающая одноэтажная пристройка.
Кроме того, охранный статус получили декоративные элементы фасадов, включая геометрический орнамент из красного кирпича, ступенчатые консоли, кирпичные пояски, обрамления окон с имитацией замкового камня и оформление главного входа.
Приказом установлен режим использования территории памятника. В границах объекта запрещено новое капитальное строительство, увеличение существующих объемов зданий, а также проведение земляных и строительных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия.
По данным портала «Prussia39», водонапорная башня была построена в Пиллау в конце XIX — начале XX века. В настоящее время она расположена на острове Русском на территории 33-го судоремонтного завода. В марте 2011 года объект получил статус выявленного объекта культурного наследия.