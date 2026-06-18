В Александровске ввели новую выплату за привлечение желающих заключить контракт

Ранее в округе уже была введена мера поддержки для жителей, содействующих заключению контрактов. За такую помощь гражданам выплачивают 80 тысяч рублей. Кроме того, сами контрактники получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей из местного бюджета.