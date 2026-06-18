Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Александровске ввели новую выплату за привлечение желающих заключить контракт

Размер выплаты составит теперь 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Думы Александровского округа приняли решение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, которые помогают привлекать граждан к заключению контрактов через военные комиссариаты Александровска и Кизела.

Согласно утвержденному порядку, размер выплаты составит 250 тысяч рублей за каждого человека, заключившего контракт для участия в специальной военной операции.

Ранее в округе уже была введена мера поддержки для жителей, содействующих заключению контрактов. За такую помощь гражданам выплачивают 80 тысяч рублей. Кроме того, сами контрактники получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей из местного бюджета.