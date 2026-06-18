Спугнёшь удачу! Что запрещено на Лариона Пропольника, 19 июня 2026 года

Родился он в благочестивой христианской семье. В 20 лет принял монашество и поселился в Далматской обители близ Константинополя. Когда император Лев V Армянин начал иконоборческие гонения, Иларион мужественно выступил против уничтожения святых образов, за что был подвергнут пыткам, избиениям и многолетним тюремным заключениям. Несмотря на страдания, он остался верен православию. После освобождения мирно скончался в своей обители в 845 году. В народе его почитали как покровителя земледелия и защитника от нечистой силы.