В гостиницы Новосибирской области можно будет заселиться при помощи «Макса»

Эксперимент по заселению в гостиницы при помощи цифрового ID начался в России в апреле 2026 года. Речь идет о праве гостя предоставить паспортные данные из сервиса вместо документа. Гость может предъявить ID вместо того, чтобы заполнять бумажную анкету и показывать оригинал паспорта. Такой способ регистрации внедрен в шести отелях Новосибирска.