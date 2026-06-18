В гостиницы Новосибирской области можно будет заселиться при помощи «Макса»

Россияне смогут заселяться в гостиницы и другие средства размещения Новосибирской области в том числе по цифровому ID в мессенджере «Макс», сообщили в министерстве экономического развития региона. Развитие онлайн сервисов соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Эксперимент по заселению в гостиницы при помощи цифрового ID начался в России в апреле 2026 года. Речь идет о праве гостя предоставить паспортные данные из сервиса вместо документа. Гость может предъявить ID вместо того, чтобы заполнять бумажную анкету и показывать оригинал паспорта. Такой способ регистрации внедрен в шести отелях Новосибирска.
«До конца сентября сервис по заселению через цифровой ID в мессенджере “Макс” должен быть внедрен во всех отелях с номерным фондом более 50 номеров», — сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.