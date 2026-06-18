Что запрещено на Лариона Пропольника, 19 июня 2026 года

В светском календаре 19 июня — это день, когда замедление шага встречается с воздушной легкостью бытия, тот редкий случай, когда два праздника, кажется, созданы друг для друга.
Всемирный день неспешной прогулки — о том, как спастись от бешеного ритма, сделав всего один шаг.
И День бабочек — о созданиях, которые напоминают нам, что жизнь — это не гонка, а танец.
Один — про искусство никуда не торопиться, другой — про искусство замечать красоту. И тот, и другой — про умение видеть мир вокруг. Просто у одного масштаб человеческий, у другого — чуть меньше.
Sauntering: как сотрудник отеля на острове Макино придумал антидот от джоггинга.
19 июня 1979 года сотрудник «Гранд-отеля» на острове Макино (штат Мичиган) Уилмер Т. Рабе, уставший от эпидемии бега трусцой, захлестнувшей Америку, предложил альтернативу. Он назвал её «Sauntering» — неспешное фланирование без цели и графика. Выбранная им дата была неслучайна — к середине июня устанавливалась тёплая солнечная погода, располагающая к прогулкам на открытом воздухе.
Идея была дерзкой для Америки конца 1970-х. Пока соотечественники наматывали километры в кроссовках, Рабе напомнил: ходьба — это не тренировка. Это способ мыслить, созерцать, быть.
Сегодня, в эпоху дедлайнов и бесконечной беготни, его послание актуально как никогда. Всемирный день неспешной прогулки — напоминание: иногда полезнее всего выключить телефон, выйти в парк и пойти туда, не знаю куда. По статистике, такой замедленный бег без фиксации результата снимает стресс, а дофамин и серотонин в мозгу повышают настроение ничуть не хуже, чем интенсивная кардиотренировка.
Бабочка: 19 июня, энтомологи и миссия по спасению крылатых.
Второй праздник родился позже, но вобрал в себя не меньший экологический пафос. 19 июня мир отмечает Международный день бабочек. В отличие от неспешной прогулки, у бабочек вполне себе официальный статус: праздник был учреждён в 2016 году Международным комитетом защиты живой природы как попытка обратить внимание на красоту и хрупкость этих насекомых.
Статистика этого дня тревожна: многие виды уже занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и изменения климата. Если неспешная прогулка учит нас смотреть по сторонам, то День бабочек напоминает, что именно мы можем увидеть, если замедлимся.
Мировая энтомология бьёт тревогу. В рамках этого дня по всему миру проходят экологические уроки, акции по защите и мастер-классы, где дети и взрослые мастерят бумажных бабочек, возвращая себе способность удивляться. А древние славяне верили, что души усопших предков превращаются в бабочек, и к ним нужно относиться почтительно.
Эти два праздника на одной дате — два ключа к одному замку. Неспешная прогулка замедляет наши шаги. День бабочек останавливает наш взгляд на хрупкой красоте. Вместе они возвращают нас в детство, когда мы бегали по лугу, пытаясь поймать сачком разноцветное чудо.
Так что 19 июня — это тот день, когда можно и нужно выключить шагомер, надеть удобную обувь и уйти в парк. Найти скамейку, сесть, замереть и дождаться, пока на ладонь сядет бабочка. И понять: спешить некуда. Красота подождёт. Если только мы сами её не уничтожим.
«Пришёл Ларион — траву из поля вон».
В церковном календаре это день памяти преподобного Илариона Нового, византийского подвижника, жившего в VIII-IX веках.
Родился он в благочестивой христианской семье. В 20 лет принял монашество и поселился в Далматской обители близ Константинополя. Когда император Лев V Армянин начал иконоборческие гонения, Иларион мужественно выступил против уничтожения святых образов, за что был подвергнут пыткам, избиениям и многолетним тюремным заключениям. Несмотря на страдания, он остался верен православию. После освобождения мирно скончался в своей обители в 845 году. В народе его почитали как покровителя земледелия и защитника от нечистой силы.
В народном календаре этот день получил яркое говорящее название: Ларионов день, Ларион Пропольник, Ларион — дурную траву из поля вон.
Прозвище «Пропольник» этот святой получил не случайно. В народном сознании его день прочно связался с самым важным летним делом — прополкой огородов и полей. К середине июня сорняки набирали буйную силу и могли погубить посевы, если с ними не бороться. Крестьяне говорили: «Пришёл Ларион — дурную траву из поля вон», «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть».
Традиции дня: работа как ритуальное очищение.
Этот день считался самым благоприятным в году для прополки. Верили, что сорняки, вырванные 19 июня, не вырастут снова до конца лета — земля «запоминает» очищение. Поэтому в Ларионов день все сельчане выходили в поля с самого утра и трудились до полудня, пока держалась утренняя роса, которая делала сорную траву особенно податливой.
Самая важная и строгая традиция дня — прополка огорода. Крестьяне считали, что если прополоть грядки именно 19 июня, то сорняки «не пойдут» до конца лета. Работали до обеда, пока не высохнет роса — тогда сорняки легче выдёргиваются.
Работа на Лариона была ритуальным очищением:
Женщины и дети выходили с утра в огород и молитвой выдёргивали каждую травинку, особенно осот, пырей и лебеду.
Сорняки не оставляли на грядках, а уносили за огород и сжигали, чтобы они не проросли снова.
В полнолуние прополкой не занимались — верили, что сорная трава от этого становится только живучей.
Обряды 19 июня: каравай на счастье.
После утренней работы хозяйки пекли большой круглый каравай — символ солнца, тепла и сытости. Говорили: «Хорошо поработаешь в этот день — сыто проживёшь год».
Каждый член семьи должен был отломить от каравая кусок на счастье. Караваем угощали и соседей, и нищих — считалось, что щедрость возвращается сторицей.
В Ларионов день незамужние девушки выходили в огород поливать растения рано утром. Считалось, что земля в этот праздник дарит силу, красоту и здоровье тем, кто о ней заботится.
Девушки верили: если старательно прополоть грядки, то вскоре найдётся хороший жених, а семейная жизнь будет счастливой. Некоторые даже заговаривали семена и растения на любовь.
19 июня крестьяне проводили и обряды для защиты будущего урожая:
Развешивали между грядками пучки полыни и чеснока, чтобы отпугнуть насекомых-вредителей.
На заборы вешали красные ленты или тряпки — они считались оберегом огорода от сглаза и порчи.
Хозяйки выходили в поле и читали заговоры, чтобы земля была щедрой, а урожай — богатым.
В Ларионов день было принято наводить порядок не только в огороде, но и в доме — стирать, выметать сор, проветривать комнаты. Считалось, что чистота в доме привлекает благополучие.
Крошки от каравая и остатки еды в этот день не выбрасывали, а отдавали птицам и скотине. Верили, что это приносит удачу и защищает животных от болезней.
Запреты Ларионова дня: работу не менять.
Чего категорически нельзя было делать 19 июня:
Лениться и бездельничать — главный запрет дня. «Хорошо поработаешь —сыто проживёшь год», ленивых ждёт безденежье.
Полоть в чужом огороде — считалось, что это навлечёт беду на того, кто помогает, а на того, кому помогают — зависть и порчу.
Трудиться на грядках вместе с супругом — это могло спровоцировать ссору и семейный разлад.
Отправляться в дальнюю дорогу — путь будет несчастливым, полным препятствий.
Обсуждать личные проблемы и делиться планами — верили, что от этого проблемы только умножатся, а задуманное не сбудется.
Совершать крупные покупки, заключать сделки — можно потерять деньги, покупка окажется неудачной.
Менять работу или жильё — на новом месте будут ждать неприятности и завистники.
Ходить в гости — сулило несчастья.
Стричься и подстригать ногти — к болезням.
Незамужним девушкам — нюхать цветы — верили, что так можно передать земле свою красоту и обрести проблемы с кожей.
Ссориться, ругаться, сплетничать — конфликт мог надолго испортить отношения, а сплетни — вернуться к сплетнику.
Символ солнца и сытости.
Одним словом, 19 июня — это день очищения земли, когда ручной труд в огороде превращается в священнодействие, от которого зависит судьба будущего урожая и благополучие семьи.
Центральное место занимает культ преподобного Илариона, чья стойкость в вере стала примером для земледельцев, также нуждавшихся в «духовной прополке» — избавлении от всего дурного, что мешает праведной жизни.
Удивительное единство календаря: день святого, прославившегося борьбой за чистоту веры, стал днём борьбы за чистоту полей — от «дурной травы». Прополка воспринималась не просто как работа, а как ритуал очищения, который проводили с молитвой, вручную и с особым усердием.
Запреты на совместную работу супругов, помощь чужим, дальние поездки — всё это подчёркивало, что день требует сосредоточенности, мира в семье и заботы только о своём доме.
Каравай — символ солнца, сытости и общинной щедрости — венчал трудовой день, объединяя семью и напоминая о том, что труд на земле — это совместный, коллективный подвиг, от которого зависит благополучие каждого. Девичьи гадания на красоту и любовь через работу в огороде — ещё один яркий пример магии «природы», где забота о земле «возвращается» сторицей: здоровьем, привлекательностью и удачным замужеством.
Как прожить 19 июня.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Прополите» свой огород (даже если он на подоконнике). Следуя главной традиции дня, посвятите время уходу за растениями. Если есть дача — выйдите в огород и займитесь прополкой. Считается, что работа в этот день приносит удачу в любви и семье. Если дачи нет — прополите комнатные цветы или просто наведите порядок в доме.
2. Испеките каравай или пирог. Круглая выпечка — символ солнца и достатка. Соберитесь вечером с семьёй за чаепитием, угостите соседей или коллег. Щедрость в этот день, по поверьям, возвращается сторицей.
3. Покормите птиц. Не выбрасывайте остатки еды в мусор, лучше отдайте их птицам во дворе или парке. По древней традиции, это приносит удачу и благополучие.
4. Не ссорьтесь и не обсуждайте планы. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может надолго испортить отношения. Личные планы лучше держать при себе, чтобы не «спугнуть» удачу.
5. Не ходите в гости и не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Отложите поездки и визиты на другой день — по примете, путь будет неудачным.
6. Не делайте крупных покупок. Перенесите серьёзные траты на другой день — день считается неблагоприятным для коммерции.
7. Супругам — не работайте вместе в огороде. Если есть дача, лучше разделите участки для прополки или займитесь разными делами. По примете, совместный труд супругов в этот день может привести к ссоре.
8. Не помогайте с прополкой на чужих участках. Если сосед просит помочь прополоть грядки, вежливо откажитесь. По поверью, работа на чужой земле в этот день может навлечь беду.
9. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: есть ли утром роса? Гремит ли гром? Много ли пчёл? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 19 июня:
Тёплая, солнечная погода — к богатому урожаю зерновых.
Утренняя роса обильная — к хорошему урожаю.
Гром утром — к дождю вечером.
Резкое похолодание — к скорому установлению тёплой и солнечной погоды.
Много пчёл или громкий стрекот кузнечиков — к ясному, солнечному дню.
Перепел кричит — к дождю.
Утром жаворонков не слышно — к ухудшению погоды.
Цветение пшеницы: с нижней части колоса — к богатому урожаю, с середины — к среднему, с верхушки — к неурожаю.