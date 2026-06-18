В горсовете Калининграда опасаются новых водопадов у Северного вокзала

Глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов пояснил, что работы ещё не завершены. Сначала подрядчик укладывает плитку по всей площади, а затем там, где это необходимо, оборудует систему водоотведения. В мэрии заверили, что про ливневый сток никто не забыл, всё заложено в проектной документации.