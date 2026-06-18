Мэр Сергей Петрин: в Воронеже продолжается обновление дорожной разметки

В Воронеже продолжается обновление дорожной разметки. Бригады работают по ночам на нескольких объектах в разных районах города, рассказал мэр Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.
Уже приведены в порядок центральная часть и ряд других магистралей. Сейчас разметку обновляют на улицах Владимира Невского, Антонова-Овсеенко, Солнечной, Ленинском проспекте.
Подрядчик использует различные методы и материалы. Работы выполняются с учетом погодных условий.
Механизированным способом с использованием термопластика наносятся линейные объекты — осевые разделительные линии, рядность, обозначаются края проезжей части. На месте материал разогревается до рабочей температуры, при помощи специального оборудования равномерно распределяется по поверхности и затвердевает при остывании.
Стрелки направления движения по полосам, пешеходные переходы и другие отдельные элементы размечаются вручную холодным пластиком. Этот двухкомпонентный материал застывает в результате химической реакции, поэтому на работу с ним, прежде чем он станет прочным, есть всего несколько минут.
На участках, не предполагающих интенсивное движение транспорта, используется специальная краска.
Чтобы линии было лучше видно в темное время суток, во все материалы добавляются световозвращающие микростеклошарики.
Подрядчик ведет работы локально, используя знаки, заграждения или конусы. Практически сразу — как только участок будет полностью освобожден — по проезжей части можно ехать.
«Тем не менее, прошу автомобилистов быть внимательными, проявлять уважение к работе разметчиков и не заезжать на разметку, если спецтехника еще находится рядом. Коммунальным службам поручил внимательнее подходить к содержанию элементов дорожной инфраструктуры», — отметил мэр.
На улице Плехановской начали демаркировку существующих линий — для дальнейшего изменения схемы движения и формирования системы метробуса. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и партии «Единая Россия».