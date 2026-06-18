Под Калининградом в Преголе нашли тело 39-летнего мужчины, бесследно исчезнувшего в конце мая

С конца мая калининградца Анатолия К. разыскивали родственники. Они обратились в полицию, после чего было установлено, что мужчина сел в троллейбус и уехал в сторону онкоцентра. Там он вышел и, судя по записям с камер видеонаблюдения, завернул за здание медучреждения.