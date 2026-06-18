Под Калининградом в Преголе нашли тело 39-летнего мужчины, бесследно исчезнувшего в конце мая

В Преголе под Калининградом обнаружили тело 39-летнего мужчины, пропавшего без вести 31 мая. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.
С конца мая калининградца Анатолия К. разыскивали родственники. Они обратились в полицию, после чего было установлено, что мужчина сел в троллейбус и уехал в сторону онкоцентра. Там он вышел и, судя по записям с камер видеонаблюдения, завернул за здание медучреждения.
Полиция организовала поиски в том районе. Вечером в среду, 17 июня, его тело было обнаружено в реке Новая Преголя.
В Калининграде ищут 39-летнего Анатолия К., который пропал около двух недель назад. В последний раз мужчину видели в воскресенье, 31 мая, в Московском районе, с тех пор его местонахождение не установлено.