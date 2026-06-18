2000 квотируемых рабочих мест предлагают ветеранам боевых действий на Дону

— Механизм квотирования рабочих мест — это не просто норма закона, а конкретный инструмент для реализации государственной политики поддержки тех, кто проявил мужество и отвагу, вклад в социальную адаптацию бойцов на рынке труда, — сказал начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.