В подмосковной деревне Ликино построят детский сад на 350 мест

Новое дошкольное учреждение планируют построить в деревне Ликино Одинцовского округа Московской области до конца 2028 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Новое двухэтажное здание оригинальной дугообразной формы общей площадью более 5,4 тыс. кв. м будет рассчитано на 14 групп детей от двух до семи лет. Сейчас проект проходит завершающий этап экспертизы, согласование архитектурного облика уже завершено.
Уточняется, что при обсуждении планов особое внимание уделили транспортной доступности учреждения образования. Глава поручил предусмотреть достаточное число парковочных мест как для сотрудников, так и для родителей, которые будут привозить детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.