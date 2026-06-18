Всероссийский конкурс музейных проектов завершит прием заявок 30 июня

«Всероссийский профессиональный музейный форум “Музейный Олимп” принимает заявки на участие в конкурсной программе до 30 июня. До 10 сентября экспертный совет определит короткий список номинантов. Презентация и защита их проектов в этом году состоится на теплоходе, который с 12 по 16 октября отправится по маршруту “Пермь — Елабуга — Пермь”, — сказали в пресс-службе.