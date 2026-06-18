Всероссийский конкурс музейных проектов завершит прием заявок 30 июня

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Прием заявок на Всероссийский музейный конкурс «Музейный Олимп» завершатся 30 июня, победителей определят в октябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея «Гатчина».
«Всероссийский профессиональный музейный форум “Музейный Олимп” принимает заявки на участие в конкурсной программе до 30 июня. До 10 сентября экспертный совет определит короткий список номинантов. Презентация и защита их проектов в этом году состоится на теплоходе, который с 12 по 16 октября отправится по маршруту “Пермь — Елабуга — Пермь”, — сказали в пресс-службе.
Экспертный совет конкурса принимает к рассмотрению музейные проекты, реализованные с 1 августа 2025 года по 30 июня 2026 года, в шести номинациях: «Прорыв года», «Экспозиция», «Выставка», «Музей — детям», «Музейное событие», «Музеефикация современности». Также жюри определит обладателя специальной номинации «Музейный шедевр».
В пресс-службе добавили, что на конкурсе рассматривают заявки от учреждений культуры — коллективных членов Российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), либо проекты, где хотя бы один из участников команды является индивидуальным членом ИКОМ России к моменту допуска конкурсной заявки в финал.
Профессиональный музейный форум «Музейный Олимп» проводится с 2009 года. С 2024 года конкурс проводится на федеральном уровне под эгидой Российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), пояснили в пресс-службе. Президент ИКОМ России — директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов.