Выступление звездного скрипача, концерт в мире Гарри Поттера и новое цирковое шоу

В рамках XV Платоновского фестиваля 20 июня в Театре оперы и балета состоится концерт знаменитого скрипача Вадима Репина с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Вадим Репин — народный артист России, один из лучших скрипачей мира, который уже в 15 лет выступал на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. В 17 лет он выиграл международный конкурс Королевы Елизаветы в Брюсселе, став самым молодым победителем за всю историю, а 20 лет спустя — вошел в состав жюри конкурса. Большой симфонический оркестр имени Чайковского — также один из известнейших коллективов России. В первом отделении концерта прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, а во втором — Сергея Прокофьева.