Лондон выделит Киеву 150 тысяч дронов и средства ПВО

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом 752 миллиона фунтов стерлингов (около 950 миллионов долларов), в который войдут 150 тысяч беспилотников, а также более 350 зенитных ракет и радиолокационных станций. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.