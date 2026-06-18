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Лондон выделит Киеву 150 тысяч дронов и средства ПВО

Министр обороны Британии Дэн Джарвис объявил о выделении Украине £752 млн на закупку вооружений на полях встречи НАТО в Брюсселе. Пакет включает дроны, зенитные ракеты и наземные радары ПВО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи объемом 752 миллиона фунтов стерлингов (около 950 миллионов долларов), в который войдут 150 тысяч беспилотников, а также более 350 зенитных ракет и радиолокационных станций. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Финансирование данного пакета будет осуществляться в рамках британского кредита Украине в размере 2,26 миллиарда фунтов. Этот заем обеспечивается за счет прибыли от замороженных на Западе суверенных активов Российской Федерации.

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, в рамках пакета Киеву будут переданы дроны, а также зенитные ракеты, включая легкие многоцелевые ракеты LMM (Lightweight Multirole Missile) и наземные радары ПВО. Поставки этой техники планируется завершить до конца 2026 года.

О выделении средств объявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис на полях встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, где он также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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