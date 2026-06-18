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Штормовой фронт с грозой, ливнем и градом идет на Волгоградскую область

В Волгоградской области 18 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с резкой.

В Волгоградской области 18 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с резкой сменой погоды. Как сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, тучи начнут сгущаться над регионом уже с 18:00 мск.

— В период 18:00−20:00 мск и до конца суток 18 июня, в течение суток 19 июня, ночью и утром 20 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с., — сообщает МЧС.

Напомним, что накануне волгоградцев также предупреждали о непогоде и рекомендовали держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений.

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