Отменен идущий через Воронеж «крымский» поезд

В четверг, 18 июня, был отменен поезд № 168/167 Симферополь — Москва, маршрут которого проходит через Воронежскую область. Пассажиры будут добираться до пункта назначения другими поездами «Таврии». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика ООО «Гранд сервис экспресс».
Причиной отмены названо «решение владельца инфраструктуры», в соответствии с которым на одном из участков Крымской железной дороги 18 июня остановлено движение. Более подробной информации о причине перевозчик не предоставил.
Кроме того, из-за перекрытия участка железной дороги изменился порядок отправления поездов — с начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров требуется доставить до места посадки в поезда автобусами. Это, в частности, затрагивает четыре поезда, которые следуют через Воронеж и Черноземье:
№ 453/454 Симферополь — Москва отправится со станции Керчь Южная в 19:40;
№ 179/180 Симферополь — Санкт-Петербург отправится со станции Владиславовка в 19:30;
№ 92 Севастополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 19:55;
№ 28 Симферополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 20:15.
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что 8 июня были задержаны шесть идущих через Черноземье «крымских» поездов. Ночная атака БПЛА привела к повреждению локомотива поезда № 68 Москва — Симферополь. Машинист тепловоза пострадал, а его помощник погиб. Движение по Крымскому мосту было приостановлено.