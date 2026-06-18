Отменен идущий через Воронеж «крымский» поезд

Кроме того, из-за перекрытия участка железной дороги изменился порядок отправления поездов — с начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров требуется доставить до места посадки в поезда автобусами. Это, в частности, затрагивает четыре поезда, которые следуют через Воронеж и Черноземье: