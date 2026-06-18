«Механизм придумали»: в Зеленоградске обещают разобраться с «жуликами», зарабатывающими на фото с птицами

Китаев добавил, что бороться будут в целом с нелегальным предпринимательством. «Очень не нравятся не только голуби, но и те предприниматели, которые ведут незаконную деятельность на территории города-курорта. Понятно, что трафик большой, выручки сказочные и в связи с этим активность в данном направлении большая. Поручил уже. Мы эти вопросы еженедельно на совещаниях рассматриваем. Боремся. Не всё по силам, но боремся. Я думаю, мы обязательно наш округ сделаем благоприятным для ведения легального законного бизнеса, в том числе нестационарной и сезонной торговли», — заключил глава округа.