«Механизм придумали»: в Зеленоградске обещают разобраться с «жуликами», зарабатывающими на фото с птицами

В Зеленоградске обещают разобраться с «жуликами», которые зарабатывают на фотографиях с птицами или ростовыми фигурами. Об этом заявил глава округа Александр Китаев в прямом эфире на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Действительно активизировались, причём не только в Зеленоградске, а во многих городах, так называемые жулики, которые под видом фотографирования с птицами или с какими-то ростовыми фигурами используют психологические приёмы — вымогают или заставляют заплатить большое количество денег. Этот факт есть. Нормативной базы, чтобы в моменте эту историю победить, нет, — сказал Китаев.
Глава Зеленоградска не раскрыл деталей, но сообщил, что власти ведут активную работу. «Я думаю, вот-вот она начнёт приносить результаты. Это межведомственное взаимодействие различных структур. Не всё может быть в полномочиях муниципального контроля, МВД и правоохранительных органов. Но мы механизм придумали и в ближайшее время будем его реализовывать. Я думаю, что увидите сами», — заявил он.
Китаев добавил, что бороться будут в целом с нелегальным предпринимательством. «Очень не нравятся не только голуби, но и те предприниматели, которые ведут незаконную деятельность на территории города-курорта. Понятно, что трафик большой, выручки сказочные и в связи с этим активность в данном направлении большая. Поручил уже. Мы эти вопросы еженедельно на совещаниях рассматриваем. Боремся. Не всё по силам, но боремся. Я думаю, мы обязательно наш округ сделаем благоприятным для ведения легального законного бизнеса, в том числе нестационарной и сезонной торговли», — заключил глава округа.
В 2024 году в Зеленоградске начали проверять «владельцев голубиных стай». К работе подключали правоохранительные органы и народную дружину. После начали регулировать и работу уличных музыкантов.