Две партии продукции экспортировали из Ростовской области в Абхазию

С 8 по 11 июня 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили две партии продукции общим весом более 27 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Экспорту подлежали: корма для непродуктивных животных (более 16 тонн) и готовая молочная продукция (10,9 тонны), — говорится в опубликованной информации.
Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она полностью соответствовала требованиям страны-импортера. Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявили.
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