С 1 июля изменятся правила семейной ипотеки во всей России

Волгоградцам стоит знать о грядущих изменениях в семейной ипотеке. С 1 июля правила программы изменятся — она будет направлена на стимулирование рождаемости. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.