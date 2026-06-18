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С 1 июля изменятся правила семейной ипотеки во всей России

Эксперты считают, что новая ипотека будет стимулировать рождаемость.

Волгоградцам стоит знать о грядущих изменениях в семейной ипотеке. С 1 июля правила программы изменятся — она будет направлена на стимулирование рождаемости. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

По словам Стасишина, ведомство последний месяц находилось в диалоге с финансовым блоком правительства и пришло к консенсусу по выдаче ипотеки. Банки уже готовятся к новым условиям. Точные параметры программы озвучат после 1 июля.

«В ближайшее время, с 1 июля, правила ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», — сказал Стасишин.

Замминистра отдельно предупредил: версии новых правил, которые сейчас распространяются в соцсетях и мессенджерах, не соответствуют тому, что будет на самом деле, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 июля квартиры подвергнут проверке инспекторов.