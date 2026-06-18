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«Улица мастеров» откроется в рамках фестиваля кружева «Балахнинская роза» 27 июня

Организаторы открыли приём заявок для участников.

Источник: Время

В Балахне Нижегородской области 27−28 июня 2026 года в рамках V фестиваля кружева «Балахнинская роза» пройдет «Улица мастеров». Организаторы открыли приём заявок для участников, которые смогут представить свои работы широкой публике, обменяться опытом с коллегами, найти новых заказчиков и покупателей, а также повысить интерес к народному искусству среди молодежи и гостей фестиваля.

Участникам предоставят удобную площадку для торговли в исторической части города, а также возможность показать процесс изготовления своих произведений и общаться с гостями фестиваля. Заявку можно подать, отправив письмо на электронную почту Балахнинского музейного историко-художественного комплекса balamus@mail.ru или позвонив по телефонам +7 (831 44) 62−749, +7 (831 44) 62−840.

Ранее сообщалось, что обновленная школа искусств и ремесел «Изограф» откроется в Нижнем Новгороде 1 сентября.

(6+).