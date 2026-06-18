«Улица мастеров» откроется в рамках фестиваля кружева «Балахнинская роза» 27 июня

В Балахне Нижегородской области 27−28 июня 2026 года в рамках V фестиваля кружева «Балахнинская роза» пройдет «Улица мастеров». Организаторы открыли приём заявок для участников, которые смогут представить свои работы широкой публике, обменяться опытом с коллегами, найти новых заказчиков и покупателей, а также повысить интерес к народному искусству среди молодежи и гостей фестиваля.