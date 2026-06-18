33 проекта из Ростовской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Всего от региона поступило 185 заявок на участие в конкурсе. Общая сумма привлеченного грантового финансирования составила более 110 млн рублей. Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству организаций-победителей во втором конкурсе Фонда президентских грантов.