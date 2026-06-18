В Затоне-Восточном в Уфе по просьбе жителей улучшают улицы и дороги

В администрации отреагировали быстро. Для комфорта и защищённости жителей все колодцы дополнительно закрыли водоналивными блоками. Сейчас в микрорайоне продолжают строительство улиц и дорог сразу для нескольких кварталов. После завершения работ в районе появятся разметка и пешеходные переходы. Также здесь откроют больше магазинов. Стройку планируют закончить в IV квартале 2026 года.