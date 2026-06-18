В Затоне-Восточном в Уфе по просьбе жителей улучшают улицы и дороги

Чтобы новый район стал удобным для жизни, недостаточно просто построить дома. Нужны дороги, тротуары, освещение, велодорожки и удобные маршруты. Всё это сейчас делают в Затоне-Восточном в Уфе.
С помощью QR-кода обратной связи новосёлы рассказали, что беспокоятся за безопасность, пока в районе идёт стройка. Например, их волнует, что на некоторых участках рабочие оставили люки открытыми, ограничившись установкой вокруг них ограждений.
В администрации отреагировали быстро. Для комфорта и защищённости жителей все колодцы дополнительно закрыли водоналивными блоками. Сейчас в микрорайоне продолжают строительство улиц и дорог сразу для нескольких кварталов. После завершения работ в районе появятся разметка и пешеходные переходы. Также здесь откроют больше магазинов. Стройку планируют закончить в IV квартале 2026 года.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» помогает развивать новые жилые районы и необходимую систему обеспечения в них.