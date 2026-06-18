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Мурашко рассказал, как быстро приезжает скорая помощь

Более 85% выездов скорой медицинской помощи в России выполняются в течение 20 минут.

Более 85% выездов скорой медицинской помощи в России выполняются в течение 20 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По словам министра, такой показатель сохраняется несмотря на климатические и географические особенности страны. Мурашко также сообщил, что в 2025 году в России выполнили более 37 млн вызовов скорой медицинской помощи.

Как создавалась служба скорой помощи в Красноярске и как она работает сейчас, можно узнать из материала Newslab.

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