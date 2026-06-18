Коллапс в аэропортах Юга России взят на контроль прокурорами

Ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропортах ЮФО, в том числе и в волгоградской воздушной гавани, взяли на контроль в Южной транспортной прокуратуре.
— В связи с введенными ограничениями в работе московского авиаузла в аэропортах Южного транспортного региона имеются задержки рейсов. Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также для пассажиров открыта горячая линия. Пожаловаться на обслуживание волгоградцы и гости города-героя могут дежурному прокурору по телефону: 8−919−899−87−33.
Отметим, сбой в расписании приёма и отправления самолётов произошёл на фоне беспрецедентно долгой атаки украинских БПЛА на московский регион и ограничений, которые вынуждена была ввести Росавиация.
Фото: Южная транспортная прокуратура.