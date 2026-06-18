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Коллапс в аэропортах Юга России взят на контроль прокурорами

Ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропортах ЮФО, в том числе.

Ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропортах ЮФО, в том числе и в волгоградской воздушной гавани, взяли на контроль в Южной транспортной прокуратуре.

— В связи с введенными ограничениями в работе московского авиаузла в аэропортах Южного транспортного региона имеются задержки рейсов. Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также для пассажиров открыта горячая линия. Пожаловаться на обслуживание волгоградцы и гости города-героя могут дежурному прокурору по телефону: 8−919−899−87−33.

Отметим, сбой в расписании приёма и отправления самолётов произошёл на фоне беспрецедентно долгой атаки украинских БПЛА на московский регион и ограничений, которые вынуждена была ввести Росавиация.

Фото: Южная транспортная прокуратура.

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