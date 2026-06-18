Капибара Савелий обиделся на сотрудников Белгородского зоопарка. Видео

В Белгородском зоопарке самец капибары по имени Савелий обиделся на сотрудников и объявил бойкот. Причиной стал переезд в открытый летний вольер, который вызвал у животного сильный стресс. Теперь грызун не реагирует на любимые лакомства и угрожающе фыркает на всех, кто приближается к его жилищу. Сотрудники просят посетителей не шуметь и дать Савелию время привыкнуть к новой обстановке.