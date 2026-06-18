Капибара Савелий обиделся на сотрудников Белгородского зоопарка. Видео

В Белгородском зоопарке необычная ситуация: самец капибары по имени Савелий демонстративно игнорирует сотрудников и отказывается покидать своё жилище. Пресс‑служба учреждения рассказала, что причина такого поведения — недавнее переселение животного в открытый летний вольер.
Раньше полуторагодовалый Савелий уже проявлял непростой нрав: после переезда из Московского зоопарка он поначалу избегал общения с киперами. Тогда животному помогли адаптироваться — для него обустроили комфортный вольер в тропическом экзотариуме с прозрачным бассейном и даже установили бамбуковый «душ». Постепенно капибара смягчилась и начала идти на контакт.
Но смена обстановки на открытую территорию оказалась для Савелия серьёзным стрессом. Теперь он не реагирует даже на любимые лакомства и не откликается на попытки смотрителей задобрить его. Вместо этого грызун остаётся в домике и угрожающе фыркает на всех, кто приближается к вольеру.
Сотрудники зоопарка просят посетителей отнестись с пониманием: не шуметь возле вольера и не пытаться привлечь внимание Савелия. По словам работников, обычно добродушное животное сейчас не в настроении, поэтому лучше дать ему время успокоиться и привыкнуть к новому пространству. Специалисты надеются, что со временем Савелий снова станет общительным и вернётся к привычному распорядку дня.