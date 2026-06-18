«Росспиртпром» выкупил акции «СПИ-РВВК» в Калининграде за 557 млн рублей

«Росспиртпром» стал победителем аукциона по продаже акций «СПИ-РВВК» в Калининграде. Результаты опубликовали на сайте ГИС «Торги».
На продажу выставляли 50 387 акций, что составляет 69,49% от уставного капитала АО «СПИ-РВВК». «Росспиртпром» выкупил их по начальной цене — за 557 миллионов рублей. При этом крупнейший в стране производитель спирта уже владел 25,5% акций калининградской компании.
В недвижимое имущество «СПИ-РВВК» входит бывший ликёро-водочный завод. Он находится между улицей Клинической и Нижним озером. Торги проводило Росимущество.
Отметим, что на продажу также выставляли 100% долей в уставном капитале ООО «РВВК», которому принадлежит промышленная база завода на улице Полтавской в Калининграде. Компанию оценили в 543 миллиона рублей. На торги не поступило заявок.
В 2024 году суд решил изъять в пользу государства активы бизнесмена Юрия Шефлера (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в том числе бывший ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК» в Калининграде. В январе стало известно, что его планируют приватизировать.
Бывший завод расположен на улице Клинической. До 2012 года там разливали водку под брендами Stolichnaya и Moskovskaya. Затем предприятие законсервировали. В настоящее время помещения бывшего завода сдают в аренду.
Имущественный комплекс расположен рядом с Нижним озером. В 2017 году экс-губернатор Антон Алиханов предлагал снести его и обустроить парк. В 2020-м там произошёл пожар.