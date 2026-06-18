«Росспиртпром» выкупил акции «СПИ-РВВК» в Калининграде за 557 млн рублей

На продажу выставляли 50 387 акций, что составляет 69,49% от уставного капитала АО «СПИ-РВВК». «Росспиртпром» выкупил их по начальной цене — за 557 миллионов рублей. При этом крупнейший в стране производитель спирта уже владел 25,5% акций калининградской компании.