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В Воронежской области появилась первая 200-балльница после ЕГЭ

Дарья Бокова из Давыдовской школы Лискинского района идеально сдала русский язык и химию.

В Воронежской области уже появилась выпускница, которая набрала максимальные 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ. Дарья Бокова из Давыдовской школы Лискинского района идеально сдала русский язык и химию. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Салогубова у себя в соцсетях.

Министр подчеркнула, что за этим результатом — месяцы напряженной подготовки, сотни решенных заданий и умение держать себя в руках на экзамене. По ее словам, Даша всерьез увлеклась химией в 8-м классе и выбрала свой путь не случайно: ее мама Ирина Анатольевна почти 30 лет работает врачом в районной больнице, и дочь решила пойти по ее стопам.

К своей мечте Дарья шла целенаправленно: помимо школьных занятий, она дополнительно занималась, участвовала в научных конференциях при Воронежском госуниверситете и много времени уделяла самостоятельной подготовке.