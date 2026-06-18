В Воронежской области появилась первая 200-балльница после ЕГЭ

Министр подчеркнула, что за этим результатом — месяцы напряженной подготовки, сотни решенных заданий и умение держать себя в руках на экзамене. По ее словам, Даша всерьез увлеклась химией в 8-м классе и выбрала свой путь не случайно: ее мама Ирина Анатольевна почти 30 лет работает врачом в районной больнице, и дочь решила пойти по ее стопам.