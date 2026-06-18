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Хирург из Кемерова обучился на мастер-классе в Петербурге

Освоение передовых методик позволит врачу повысить эффективность операций и снизить риск осложнений у пациентов.

Заведующий хирургическим отделением Кемеровской городской клинической больницы № 11 Константин Хромов принял участие в мастер-классе, организованном в Клинике высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса. Обучение медицинских кадров — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Мастер-класс прошел под руководством Александра Белоусова — признанного эксперта в области реконструктивной и бариатрической хирургии. Этот специалист имеет степень доктора медицинских наук. Он работает заместителем директора по хирургии и онкологии в Клинике высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова.

Программа мастер-класса включала несколько тем. Среди них — реконструктивно-восстановительные вмешательства на передней брюшной стенке, хирургическая гастроэнтерология и колопроктология.

«Освоение передовых методик позволит не только повысить эффективность операций, но и сократить сроки восстановления, снизить риск осложнений», — отметили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.