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Режим беспилотной опасности отменён в Нижегородской области 18 июня

Режим беспилотной опасности был введен в регионе ранним утром сегодняшнего дня.

Режим беспилотной опасности отменён на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — сказано в сообщении.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Нижегородской области ранним утром сегодняшнего дня.

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