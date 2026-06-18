Первые в этом году +30°С в Калининградской области обещают уже в субботу

Синоптики отмечают, что в Восточной Европе сейчас прохладно, в то время как в Западной Европе стоит изнуряющая аномальная жара, связанная с выносом тропической воздушной массы из северной Африки. Например, во Франции сегодня до +38°С. Жара в Испании, Италии и Португалии.