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Первые в этом году +30°С в Калининградской области обещают уже в субботу

Массы теплого воздуха постепенно приближаются.

К субботе, 20 июня, массы раскаленного воздуха с территории Западной Европы доберутся до Калининградской области. Жителям регион обещают жаркую погоду. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Рекордных значений ждать не стоит, но первые +30°С в этом сезоне вполне вероятны», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в Восточной Европе сейчас прохладно, в то время как в Западной Европе стоит изнуряющая аномальная жара, связанная с выносом тропической воздушной массы из северной Африки. Например, во Франции сегодня до +38°С. Жара в Испании, Италии и Португалии.