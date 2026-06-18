В Омской области отремонтируют дорогу Бекишево — Нагибино — Кутырлы

Ремонт автомобильной дороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы ведется в Тюкалинском районе Омской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт охватывает участок трассы с 6 по 16 км, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На данном этапе на объекте проводятся работы по ликвидации участков пучинообразований и срезка кустарника и мелколесья у дороги. Далее снимут старое покрытие, уберут неровности методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. После рабочие устроят новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.