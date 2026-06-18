Опыт лучших. «АиФ» продолжает обучение лидеров НКО коммуникациям

Ну, а лекторами во второй раз за время существования проекта будут их коллеги — лидеры НКО, участники программы «НКО. Трансформация» Фонда президентских грантов, то есть те, кто не только научился создавать и продвигать свои проекты, но и масштабировать их на другие регионы и организации, у кого за плечами большой опыт и сформирован круг постоянных партнёров. При этом они ищут новые направления развития, связанные в том числе с расширением целевой группы или проблемной области. Многие прошли курс обучения в «Формуле успеха» на предыдущих этапах. Эти лидеры НКО уже стали экспертами в своей области и готовы делиться знаниями и опытом с коллегами и общественностью. Они и передадут свой опыт участникам 4 этапа обучения программы «Формула успеха», поделятся практическими советами.