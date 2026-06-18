Три беспилотника сбили силы ПВО над Воронежской областью днем 18 июня

Три БПЛА были уничтожены над двумя городскими округами Воронежской области днем 18 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет.
На момент публикации режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.
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