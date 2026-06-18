Научно-популярный туризм Новосибирской области представили в Москве

Новосибирская область представила на международном туристическом форуме «Путешествуй!» региональную экспозицию, посвященную научно-популярному туризму, сообщили в министерстве экономического развития субъекта РФ. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Стенд Новосибирской области посвящен скорому запуску центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Он представлял собой стилизованное пространство большой лаборатории. По периметру были размещены кольцевые дуги, визуально отсылающие к ускорительному кольцу. На стенах были представлены ключевые факты о СКИФе — его технических характеристиках, задачах и направлениях исследований, а также информация о развитии сибирской науки в целом. Вход на стенд оформлен фигурой Ученой мыши — постоянного элемента выставочных экспозиций региона, посвященных научно-популярному туризму.
На стенде посетителей форума консультировали представители туроператоров и экскурсионных бюро «Новосибирск», «Серебряное кольцо», «Путь в Сибирь», «Анна Тревел Тур», Интегральный музей-квартира Академгородка. Также там работали региональные туристические организации. Помимо фестивальных активностей, представители Новосибирской области приняли участие в ряде деловых мероприятий, включая стратегические обучающие модули по туризму.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.