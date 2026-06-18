Древнее проклятие: в Нидерландах нашли свинцовую табличку II века с магическими символами

Ученые из Гейдельбергского университета расшифровали необычную находку: свинцовую табличку с проклятиями, датируемую II веком нашей эры. Артефакт обнаружили голландские археологи во время раскопок в муниципалитете Херлен — на месте бывшего римского военного поселения Кориоваллум, под площадью Ратуши, сообщает портал Phys.org.
Размер пластины — 9,3 на 4,8 см. Для расшифровки текста специалисты Института папирологии применили метод RTI: они сделали множество снимков надписи при разном освещении, а затем объединили их в одно четкое изображение.
Особенность находки — язык и детали оформления. В отличие от большинства подобных артефактов, найденных в Северной Европе и написанных на латыни, текст на этой табличке составлен на древнегреческом в египетском стиле. Кроме того, на поверхности видны три магических символа — по мнению доктора Родни Аста, научного руководителя Института папирологии, они служили для передачи послания сверхъестественным силам.
За символами следуют имена четырех рабов: двух мужчин с латинскими именами и двух женщин с греческими. Исследователи предполагают два варианта: либо табличка предназначалась для проклятия этих людей, либо — для наложения заклятия от их имени на кого‑то еще. Доктор Юлия Луговая допускает, что артефакт могла создать одна из женщин, прибывшая из Египта и принесшая с собой знания о древних ритуалах.
Профессор Иоахим Квак из Института египтологии Гейдельбергского университета подчеркивает: находка наглядно показывает, как в первые века нашей эры магические традиции Ближнего Востока, Египта и других регионов распространялись по Римской империи и смешивались между собой. В древности подобные таблички — defixiones или katadesmoi — часто изготавливали из свинца и закапывали в землю перед важными событиями: судом, состязанием или даже романтическим свиданием. Теперь этот артефакт помогает лучше понять, как переплетались культуры и верования в античном мире.