Древнее проклятие: в Нидерландах нашли свинцовую табличку II века с магическими символами

Профессор Иоахим Квак из Института египтологии Гейдельбергского университета подчеркивает: находка наглядно показывает, как в первые века нашей эры магические традиции Ближнего Востока, Египта и других регионов распространялись по Римской империи и смешивались между собой. В древности подобные таблички — defixiones или katadesmoi — часто изготавливали из свинца и закапывали в землю перед важными событиями: судом, состязанием или даже романтическим свиданием. Теперь этот артефакт помогает лучше понять, как переплетались культуры и верования в античном мире.