Юргинским школьникам рассказали, как сохранить семейный бюджет

Так, детям в игровой форме рассказали о семейном бюджете и экономии. Ребята научились принимать решения в заданной ситуации, анализировать возможные финансовые последствия своего решения и совершать осознанный выбор при покупке товаров и услуг, пользоваться акциями и скидками в магазине. Завершением урока стала экскурсия в продуктовый магазин, где школьники смогли применить новые навыки в деле. Сотрудники магазина наглядно показали и рассказали про товары со скидками, про акции и как в них ориентироваться.