Юргинским школьникам рассказали, как сохранить семейный бюджет

Специалисты центра социальной помощи семье и детям города Юрги в Кузбассе провели для воспитанников информационный урок на тему «Скидки и акции. Как сохранить семейный бюджет». Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», сообщили в администрации города.
Так, детям в игровой форме рассказали о семейном бюджете и экономии. Ребята научились принимать решения в заданной ситуации, анализировать возможные финансовые последствия своего решения и совершать осознанный выбор при покупке товаров и услуг, пользоваться акциями и скидками в магазине. Завершением урока стала экскурсия в продуктовый магазин, где школьники смогли применить новые навыки в деле. Сотрудники магазина наглядно показали и рассказали про товары со скидками, про акции и как в них ориентироваться.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.