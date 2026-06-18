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Ураган накроет Волгоград: МЧС объявило 3 дня угрозы

Волгоградцев предупреждают о непогоде.

Волгоград и Волгоградская область окажутся под влиянием непогоды с вечера 18 июня до утра 20 июня. В Волгограде и по региону объявлено трехдневное штормовое предупреждение.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, местами ожидаются ливни, сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в отдельных районах региона. Спасатели предупреждают, что усиление ветра может сопровождаться сильными осадками и грозовой активностью. Штормовое предупреждение будет действовать с вечера среды, 18 июня, до утра пятницы, 20 июня 2026 года.

«Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности», — сообщили в волгоградском МЧС.

Для жителей Волгограда это означает необходимость заранее подготовиться к непогоде.

Владельцам автомобилей советуют поставить машины в гаражи или убрать их подальше от деревьев и неустойчивых конструкций. В помещениях рекомендуется закрыть окна. Пешеходам следует обходить рекламные щиты, остановочные павильоны и другие шаткие конструкции.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию на дорогах.

Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в волгоградских водоемах.

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