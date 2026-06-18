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В Ростове судят граждан Украины, обвиняемых в покушении на главу Херсонской области

Южный окружной суд в Ростове начал слушания по делу о покушении на Владимира Сальдо.

Источник: Комсомольская правда

В Южном окружном военном суде в Ростове 18 июня начался процесс по уголовному делу о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников. Об этом сообщает KP.RU.

По версии следствия, с марта по июнь 2022 года трое граждан Украины входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма.

В июне 2022 года подсудимые пытались подорвать главу региона Владимира Сальдо. Они заложили замаскированную бомбу рядом с рестораном, который он посещал, однако взрыв произошел раньше, чем губернатор покинул заведение.

Ранее Владимир Сальдо заявлял о неоднократных попытках украинских спецслужб организовать его убийство. Они продолжаются на протяжении нескольких лет.

Подсудимым инкриминируют участие в террористическом сообществе, акт международного терроризма, покушение на главу Херсонской области, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также изготовление взрывных устройств.

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