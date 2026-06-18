Корпус Софринского образовательного комплекса в Подмосковье обновят к осени

Специалисты ремонтируют кровлю и фасад. Также они проводят общестроительные и отделочные работы, обновляют территорию вокруг школы. Кроме того, к осени специалистам предстоит обустроить входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику, окна и двери. Еще в образовательное учреждение закупят новую мебель и оборудование.