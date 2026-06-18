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Корпус Софринского образовательного комплекса в Подмосковье обновят к осени

Его также оснастят современной мебелью и оборудованием.

Капитальный ремонт третьего корпуса Софринского образовательного комплекса, расположенного в Московской области, завершится к сентябрю, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Специалисты ремонтируют кровлю и фасад. Также они проводят общестроительные и отделочные работы, обновляют территорию вокруг школы. Кроме того, к осени специалистам предстоит обустроить входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику, окна и двери. Еще в образовательное учреждение закупят новую мебель и оборудование.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.