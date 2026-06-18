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Реставрацию бастиона «Литва» в Калининграде завершат в августе

Объект на берегу Преголи готовятся превратить в большой музейный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Реставрационные работы на территории бастиона «Литва» завершатся в августе нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, который получил исторический объект в 2022 году.

На сегодня уже на 80% выполнены кровельные работы, восстановлены гидроизоляция и дымоходы. На 75% отреставрированы стены, освобождены от кладки оконные проемы, скоро поставят окна. С земляного вала снято и возвращено на прежнее место более 1700 кубометров грунта.

В музее говорят, что будущая экспозиция в бастионе будет посвящена истории кораблестроения, развитию российского флота и Петровским заветам. Во внутреннем пространстве бастиона разместится мастерская по ремонту лодок.

Как говорит директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, бастион станет комплексом, который свяжет все объекты музея: набережную исторического флота, бастион и старый маяк на Куршском заливе.

Задача на ближайшее время — защитить здание от влаги, разрушающей историческую кладку, организовать отвод дождевой воды и подготовить объект к зиме.

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