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Пассажиров перенаправленных в Нижний Новгород рейсов вывезли в аэропорты назначения

Возможности терминала позволили принять свыше 7000 пассажиров.

Источник: Время

Все пассажиры рейсов, принятых 18 июня Международным аэропортом Нижний Новгород в качестве запасного, отправились в аэропорты назначения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что в связи с вводившимися в аэропортах Москвы ограничениями на полёты аэропорт Чкалова принял в качестве запасного 28 рейсов, из них 15 — международных. Возможности терминала позволили принять свыше 7000 пассажиров: в зонах ожидания оперативно разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой, в кафе аэропорта предоставлялось горячее питание.

Сотрудники аэропорта в течение всего дня максимально оперативно реагировали на все решения авиакомпаний по действиям с пассажирами, в связи с чем ситуация осталась под контролем. По решению авиакомпании «Аэрофлот» пассажиры их 8 рейсов отправились в Москву организованными трансферами на автобусах, часть пассажиров уехала в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные ожидали свои вылеты в терминале, с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

Одновременно, после снятия ограничений на полёты в Нижнем Новгороде, аэропорт начал обслуживать рейсы из регулярного расписания.