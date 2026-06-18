Пассажиров перенаправленных в Нижний Новгород рейсов вывезли в аэропорты назначения

Сотрудники аэропорта в течение всего дня максимально оперативно реагировали на все решения авиакомпаний по действиям с пассажирами, в связи с чем ситуация осталась под контролем. По решению авиакомпании «Аэрофлот» пассажиры их 8 рейсов отправились в Москву организованными трансферами на автобусах, часть пассажиров уехала в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные ожидали свои вылеты в терминале, с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.