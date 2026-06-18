Черепахе Джонатану — 194: старейшее наземное животное отметило день рождения

Черепахи уже давно считаются чемпионами по долголетию, но Джонатан превзошёл всех. Рекордный возраст самца подтверждён документами: в 1882 году его привезли на остров Святой Елены с Сейшел. Тогда он уже был взрослым — как минимум 50‑летним. Точный возраст вычислить невозможно, но учёные уверены, что Джонатану не меньше 194 лет.