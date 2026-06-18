«Почувствовали сильный запах разложения». В Минске супруги нашли тело мужчины в автомобиле, когда шли в магазин

В Минске супруги нашли тело в машине, услышав запах разложения по пути в магазин. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сети появилось фото, на котором тело мужчины лежит возле автомобиля в окружении сотрудников милиции и спасателей.
Как сообщила минчанка в одном из районных чатов, вместе с мужем они обнаружили тело мужчины в машине по дороге в магазин. Женщина признается, что они почувствовали сильный запах разложения и допустили, что мужчина пролежал в авто несколько дней. Супруги вызвали милицию.
По информации управления Следственного комитета Минска, 59-летнего умершего нашли днем 13 июня 2026 года в машине, которая находилась на улице Гошкевича. Сотрудники МЧС извлекли тело из салона, врачи констатировали смерть.
«Установлено, что смерть не носит криминального характера», — уточнили в СК.
Для точного установления смерти жителя Минска была назначена судебно-медицинская экспертиза.
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