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«Почувствовали сильный запах разложения». В Минске супруги нашли тело мужчины в автомобиле, когда шли в магазин

В Минске супруги нашли тело в машине, услышав запах разложения по пути в магазин.

Источник: Комсомольская правда

В Минске супруги нашли тело в машине, услышав запах разложения по пути в магазин. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В сети появилось фото, на котором тело мужчины лежит возле автомобиля в окружении сотрудников милиции и спасателей.

Как сообщила минчанка в одном из районных чатов, вместе с мужем они обнаружили тело мужчины в машине по дороге в магазин. Женщина признается, что они почувствовали сильный запах разложения и допустили, что мужчина пролежал в авто несколько дней. Супруги вызвали милицию.

По информации управления Следственного комитета Минска, 59-летнего умершего нашли днем 13 июня 2026 года в машине, которая находилась на улице Гошкевича. Сотрудники МЧС извлекли тело из салона, врачи констатировали смерть.

«Установлено, что смерть не носит криминального характера», — уточнили в СК.

Для точного установления смерти жителя Минска была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тем временем стрела крана упала на рабочего в Гродно.

Ранее белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми: «Задела провод удлинителя».

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