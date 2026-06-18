В Тюмени более 60 участников СВО и членов их семей проверили здоровье

Более 60 участников СВО и членов их семей проверили здоровье на дне открытых дверей в Госпитале для ветеранов войн в Тюмени, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, участники СВО и их близкие получили консультации невролога, дерматовенеролога, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, терапевта, зубного врача, психолога. Всем пациентам в итоге врачи дали рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению.
«Возвращение в мирную жизнь — важный и непростой этап. Забота о здоровье вернувшихся и находящихся в отпуске бойцов, членов их семей, а также семей погибших героев — наша первоочередная задача», — отметила главный врач госпиталя Ирина Ревнивых.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.