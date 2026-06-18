В Красноярском крае приступил к работе первый «земский тренер»

«Начало программе “Земский тренер” положено. Главная наша цель — привлечь квалифицированных специалистов в небольшие города и села с населением до 50 тысяч человек и дать детям в разных территориях края возможности для занятий спортом с грамотными наставниками. Планируем, что в июле к работе приступят еще два “земских тренера”», — отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов.