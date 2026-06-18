В Красноярском крае приступил к работе первый «земский тренер»

Первым в Красноярском крае участником федеральной программы «Земский тренер» стала выпускница Сибирского федерального университета Александра Тонких, сообщили в региональном министерстве спорта. Программа реализуется при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Александра заключила со спортивной школой в городе Кодинске трудовой договор, по которому предстоит отработать не менее пяти лет. Там девушка будет работать тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и 11−14 лет.
«Начало программе “Земский тренер” положено. Главная наша цель — привлечь квалифицированных специалистов в небольшие города и села с населением до 50 тысяч человек и дать детям в разных территориях края возможности для занятий спортом с грамотными наставниками. Планируем, что в июле к работе приступят еще два “земских тренера”», — отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов.
Напомним, что специалисты отрасли, обладающие необходимой квалификацией, могут присоединиться к программе до 1 сентября 2026 года. В Красноярском крае сейчас нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию на коньках, футболу, волейболу, баскетболу, борьбе. Подробнее о программе «Земский тренер» можно узнать на портале КрайСпорт.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.