Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае приступил к работе первый «земский тренер»

Александра Тонких заключила со спортивной школой в городе Кодинске трудовой договор.

Источник: Национальные проекты России

Первым в Красноярском крае участником федеральной программы «Земский тренер» стала выпускница Сибирского федерального университета Александра Тонких, сообщили в региональном министерстве спорта. Программа реализуется при поддержке госпрограммы «Спорт России».

Александра заключила со спортивной школой в городе Кодинске трудовой договор, по которому предстоит отработать не менее пяти лет. Там девушка будет работать тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и 11−14 лет.

«Начало программе “Земский тренер” положено. Главная наша цель — привлечь квалифицированных специалистов в небольшие города и села с населением до 50 тысяч человек и дать детям в разных территориях края возможности для занятий спортом с грамотными наставниками. Планируем, что в июле к работе приступят еще два “земских тренера”», — отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов.

Напомним, что специалисты отрасли, обладающие необходимой квалификацией, могут присоединиться к программе до 1 сентября 2026 года. В Красноярском крае сейчас нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию на коньках, футболу, волейболу, баскетболу, борьбе. Подробнее о программе «Земский тренер» можно узнать на портале КрайСпорт.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.