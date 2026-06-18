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В России официально появится профессия «писатель»

С 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать профессиональный стандарт для писателей — документ будет актуален до 1 сентября 2032 года. Он уже зарегистрирован в Минюсте и опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Freepik.com

Инициатива возникла в профессиональной среде, а не в бюрократических кругах: ответственным разработчиком выступила Ассоциация союзов писателей и издателей России. В создании стандарта участвовали ведущие литературные организации страны — Союз писателей России, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы и Санкт‑Петербурга, Российский книжный союз, а также Литературный институт имени А. М. Горького.

Стандарт впервые чётко описывает профессиональные функции литераторов. К ним относятся: разработка концепции, жанра и формы произведения, написание текста, его правка и доработка, а также подготовка материалов для передачи в издательство или редакцию.

Документ не станет обязательным для авторов, работающих вне государственных структур, но заложит основу для социального и правового признания писательства как полноценной профессии — наравне с педагогикой или инженерией. Эксперты отмечают, что нововведение может повлиять на оформление авторских договоров и даже открыть возможность учитывать литературный опыт в страховом стаже.

Среди ключевых требований к писателю — свободное владение русским языком и умение использовать его выразительные средства, знание принципов построения сюжета и драматургии, а также навыки работы в команде с режиссёрами, актёрами и другими творческими специалистами. Кроме того, автор должен уметь применять технические средства для подготовки произведений, которые могут быть адаптированы в аудиовизуальном формате.