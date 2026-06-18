В России официально появится профессия «писатель»

Среди ключевых требований к писателю — свободное владение русским языком и умение использовать его выразительные средства, знание принципов построения сюжета и драматургии, а также навыки работы в команде с режиссёрами, актёрами и другими творческими специалистами. Кроме того, автор должен уметь применять технические средства для подготовки произведений, которые могут быть адаптированы в аудиовизуальном формате.