Воронежский суд не арестовал фигурантку дела о гибели подростка на катамаране

В заседании прокурор счел ходатайство следователя необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Суд также принял во внимание, что женщина ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двух малолетних детей, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении.