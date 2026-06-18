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В Челябинске 20 июня отпразднуют Сабантуй

В парке Гагарина состоятся музыкальные выступления, мастер-классы, ярмарка и спортивные состязания, будут открыты юрты и подворья.

Источник: Национальные проекты России

Сабантуй отпразднуют в Челябинске 20 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Посвященное этому мероприятие состоится в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в администрации города.

Данное событие ежегодно организовывают в Челябинске для сохранения культуры татарского и башкирского народов, содействия патриотическому воспитанию молодежи, а также укрепления межнационального согласия и взаимоуважения. Исторический «праздник плуга и труда», знаменующий окончание весенних полевых работ, объединит на своих площадках представителей разных народов и конфессий.

В программе мероприятия запланированы спортивные состязания, различные игры, тематические мастер-классы и ярмарка. Для гостей праздника будут открыты юрты и подворья. Посетители этих пространств смогут познакомиться с бытом и культурными традициями разных народов.

Также организаторы подготовят концертную программу. Перед зрителями выступят творческие коллективы из Челябинской области, Башкирии и Татарстана.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.