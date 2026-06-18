В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Валентина Селехова

Открытое граффити стало уже 355-м арт-объектом, созданным за все время реализации проекта «Образ Победы» в Нижегородской области. Проект продолжает объединять память о ветеранах Великой Отечественной войны и героях современности, превращая городские пространства в наглядную летопись подвигов. Каждый житель Нижегородской области может стать частью этого важного проекта и увековечить память о своих героях — участниках Великой Отечественной войны или специальной военной операции.