В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Валентина Селехова

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие патриотического граффити, посвященного героически погибшему участнику специальной военной операции Валентину Селехову, сообщили в НРО ВОД «Волонтёры Победы». Мероприятие прошло в рамках регионального проекта волонтёров Победы «Образ Победы» при поддержке правительства Нижегородской области.
Арт-объект с портретом бойца появился на улице Федосеенко, напротив дома, где жил герой. В церемонии открытия приняли участие родные героя, глава Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова, активисты движения «Волонтёры Победы», юнармейцы и учащиеся школы.
Валентин Селехов на СВО получил позывной «Горький», проходил службу в должности старшего разведчика мотострелковой дивизии. В январе 2025 года при выполнении первой боевой задачи получил тяжелые осколочные ранения обеих ног и двое суток ползком выбирался к своим позициям. 23 апреля 2026 года при выполнении боевой задачи в Луганской области ефрейтор Валентин Селехов героически погиб. Указом Президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм он был награждён орденом Мужества посмертно.
«Каждый такой арт-объект — это живая история мужества, которую мы сохраняем для будущих поколений. Наш земляк Валентин Селехов до конца остался верен воинскому долгу. Мы обязаны помнить его подвиг и рассказывать о нём молодежи», — поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
Открытое граффити стало уже 355-м арт-объектом, созданным за все время реализации проекта «Образ Победы» в Нижегородской области. Проект продолжает объединять память о ветеранах Великой Отечественной войны и героях современности, превращая городские пространства в наглядную летопись подвигов. Каждый житель Нижегородской области может стать частью этого важного проекта и увековечить память о своих героях — участниках Великой Отечественной войны или специальной военной операции.
Подать заявку и предложить героя для граффити можно по телефону: 8−831−410−81−10 либо написать в сообщения группы «Волонтёры Победы. Нижегородская область» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/niznovgorod.zapobedu.
Ранее сообщалось, что граффити в честь героя СВО Егора Плотникова открыли в Нижнем Новгороде.