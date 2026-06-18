Владислав Фирстов продолжит выступать за ХК «Торпедо»

— Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге. Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с «Торпедо», выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе, — такой комментарий дал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.