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Владислав Фирстов продолжит выступать за ХК «Торпедо»

Вариант с возвращением форварда в родной Ярославль не прошёл.

Нападающий подписал новый двухлетний односторонний контракт с нижегородским клубом. Это произошло накануне дня рождения хоккеиста: 19 июня Владиславу исполнится 25 лет.

За четыре сезона в КХЛ Фирстов провёл за «Торпедо» 257 матчей и набрал 132 очка (64 + 68). В плей-офф-2026 Владислав стал лучшим бомбардиром команды — 8 очков (4 + 4) за 10 игр.

— Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге. Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с «Торпедо», выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе, — такой комментарий дал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.

Как известно, Фирстов хотел вернуться в родной город, но «Локомотив» решил обойтись без услуг этого крайнего нападающего — воспитанника ярославского клуба.