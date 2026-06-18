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В Новосибирской области прошел форум национальных культур #ЭтоРоссия

Мероприятие собрало представителей более 40 субъектов страны.

Ежегодный форум национальных культур народов России «#ЭтоРоссия» состоялся с 11 по 13 июня в Новосибирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие в регионе прошло впервые, сообщили в министерстве экономического развития субъекта РФ.

Форум собрал представителей более 40 субъектов России и стал главным культурным событием региона в преддверии Дня России. В нем приняли участие министры и заместители министров культуры, руководители региональных департаментов и учреждений культуры, творческие коллективы из Калининграда, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Удмуртии, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов, а также заместитель федерального министра культуры Жанна Алексеева.

11 июня стартовала деловая программа: пленарные заседания и тематические секции. Ключевая тема — сохранение духовных ценностей, национальных языков и культурного кода народов России. В День России, 12 июня, праздничная программа развернулась на Михайловской набережной с полудня до 22 часов: фольклорные беседки, национальные подворья, мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные активности и более 25 гастрономических площадок с кухней народов России. Вечером на главной сцене провели концертную программу.

Форум завершился 13 июня XIII Международным военно-историческим фестивалем «Сибирский огонь» на Фестивальной поляне в деревне Большой Оёш Колыванского округа. На 13 тематических площадках — исторические лагеря от Античности до XX века, рыцарские турниры, пиротехническое шоу, ярмарка ремесел, гастрономическая зона. На фестивале уже подтверждено участие более 400 реконструкторов, представлены более 25 единиц военной и исторической техники, а также участники из 25 субъектов России и Белоруссии.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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